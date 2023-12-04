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В результате наводнения в Танзании погибли не менее 47 человек
По меньшей мере 47 человек погибли и 85 получили ранения в результате оползней, вызванных наводнением на севере Танзании. После беспрецедентной засухи Восточная Африка в течение нескольких недель страдала от проливных дождей и наводнений, связанных с природным явлением Эль-Ниньо, которое вызывает повышение температуры поверхности океана. #trtнарусском #танзания #эльниньо #наводнение #восточнаяафрика #тихийокеан #оползни#trtrussian
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4 декабря 2023 г.
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