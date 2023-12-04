Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом как военный преступник, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвав его «мясником Газы».

Турецкий лидер выступил в понедельник на 39-м заседании министров государств-членов Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества.

«Мы не собираемся забывать проблему наличия у Израиля ядерного оружия», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу. По его словам, те, кто пытается узаконить смерть стольких невинных людей, указывая на ХАМАС как на оправдание, находятся за гранью человечности.

«Израиль — не только убийца, но и вор», — сказал президент Турции. «Мы не можем позволить Израилю снова оккупировать сектор Газа», — добавил он.

Как отметил Эрдоган, Турция готова быть страной-гарантом на мирных переговорах между Израилем и Палестиной. «Газа — это палестинская территория. Газа принадлежит палестинцам и останется такой навсегда», — подчеркнул турецкий лидер.

«Те, кто вторгается в Газу, завтра будут искать другие места. Мясник из Газы Нетаньяху показал, что у него есть экспансионистские мечты», — добавил он.

«Защита Газы и Палестины означает защиту Мекки, Медины и Стамбула. Если мы будем ждать, то однажды огонь, боль и плач дойдут до нашего дома», — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган обратил внимание на проблему в ООН. «Существует глобальная система, которая действует по воле нескольких стран. Коррумпированная структура ООН должна подвергнуться изменениям», — отметил он.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что исламофобия распространяется на Западе как эпидемия.