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Израильская армия продолжает атаковать жилые районы в Газе
Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа выросло до 15 тыс. 523 человек. Гражданская оборона эксклава сообщает, что под завалами зданий обнаружены тысячи тел, которые не удается извлечь из-за продолжающихся бомбардировок и отсутствия необходимого оборудования. #trtнарусском #палестина #израиль #секторгаза #бомбежка #атака #дом #палестинцы #завалы #жертвы #бомбардировка #trtrussian
ьить / Others
4 декабря 2023 г.
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