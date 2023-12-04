Израильская армия продолжает атаковать жилые районы в Газе

Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа выросло до 15 тыс. 523 человек. Гражданская оборона эксклава сообщает, что под завалами зданий обнаружены тысячи тел, которые не удается извлечь из-за продолжающихся бомбардировок и отсутствия необходимого оборудования. #trtнарусском #палестина #израиль #секторгаза #бомбежка #атака #дом #палестинцы #завалы #жертвы #бомбардировка #trtrussian