Нетаньяху будут судить подобно Милошевичу

Наш долг как исламского мира — не уступить оккупанту Израилю ни единого дюйма земли Газы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сессии Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) по экономическому и торговому сотрудничеству. Также турецкий лидер уверен, что Биньямин Нетаньяху будет предан международному трибуналу подобно Слободану Милошевичу. #trtнарусском #эрдоган #палестина #секторгаза #газа #турция #нетаньяху #милошевич #трибунал #оис #израиль #trtrussian