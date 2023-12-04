Избирательные органы Венесуэлы заявили, что 95% избирателей на референдуме одобрили территориальные претензии Каракаса на провинцию Эссекибо соседней богатой нефтью Гайаны.

Президент Николас Мадуро приветствовал «ошеломительную победу проголосовавших "за" по всей Венесуэле».

Всего в референдуме приняли участие 10,5 млн граждан страны среди 20,7 млн жителей, имеющих право голоса, сообщил президент Национального избирательного совета Элвис Аморозо.

Референдум вызвал в Гайане и во всем регионе опасения по поводу конечных намерений Венесуэлы в отношении спорной территории.

Мадуро, который будет добиваться переизбрания в следующем году на фоне тяжелого экономического кризиса, надеется, что результаты референдума укрепят вековые претензии его страны на богатую нефтью территорию Эссекибо, управляемую Гайаной.

В Гайане тысячи людей вышли на стихийные акции солидарности, образуя живые цепи в знак солидарности со своим правительством, некоторые из них были одеты в футболки с надписью «Эссекибо принадлежит Гайане». Президент страны заверил, что границы в безопасности.

Правительство Мадуро заявило, что не ищет оправданий для вторжения или аннексии огромной территории, как опасаются жители Гайаны.

Как отмечает TRT World, независимо от результатов голосования, в краткосрочной перспективе мало что изменится: жители Эссекибо не голосуют, а референдум не имеет обязательной силы.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил 3 декабря, что его правительство работает над защитой границ страны и обеспечением безопасности людей.

Население Эссекибо в 125 тыс. человек составляет одну пятую от общей численности населения Гайаны.

Каракас утверждает, что река Эссекибо на востоке региона должна считаться естественной границей между двумя странами, как это было объявлено в 1777 году под властью Испании. Власти Венесуэлы подчеркивают, что Великобритания ошибочно присвоила венесуэльские земли в XIX веке.

Гайана, однако, утверждает, что граница была установлена в британскую колониальную эпоху и подтверждена в 1899 году арбитражным судом. В нем говорится, что Международный Суд (МС), высший судебный орган ООН, подтвердил этот вывод.

В 2015 году американская ExxonMobil обнаружила в Гайане более 30 нефтяных месторождений. Разведанные запасы нефти в этой южноамериканской стране оцениваются в 11 млрд барр.