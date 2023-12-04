Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уклонился от ответа на вопрос, устанавливает ли Вашингтон красные линии для Израиля.

Журналисты спросили Кирби о том, есть ли какие-либо ограничения со стороны США, учитывая, что в октябре Пентагон тайно передал Тель-Авиву вооружения и 155-мм артиллерийские снаряды.

На прошлой неделе стало известно, что США направили Израилю противобункерные бомбы большой мощности.

Кирби не стал прямо отвечать про красные линии.

«‎Мы каждый день обсуждаем с коллегами в Израиле необходимость быть аккуратнее, точнее и осмотрительнее при выборе целей, а также пытаться максимально снизить число жертв среди мирных граждан‎», — уточнил координатор Совета нацбезопасности.