4 декабря 2023 г.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уклонился от ответа на вопрос, устанавливает ли Вашингтон красные линии для Израиля.
Журналисты спросили Кирби о том, есть ли какие-либо ограничения со стороны США, учитывая, что в октябре Пентагон тайно передал Тель-Авиву вооружения и 155-мм артиллерийские снаряды.
На прошлой неделе стало известно, что США направили Израилю противобункерные бомбы большой мощности.
Кирби не стал прямо отвечать про красные линии.
«Мы каждый день обсуждаем с коллегами в Израиле необходимость быть аккуратнее, точнее и осмотрительнее при выборе целей, а также пытаться максимально снизить число жертв среди мирных граждан», — уточнил координатор Совета нацбезопасности.