ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Белый дом ушел от ответа на вопрос о красных линиях для Израиля в Газе
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон ежедневно обсуждает с Израилем «необходимость быть аккуратнее при выборе целей‎»‎. Однако не ответил, есть ли какие-либо ограничения для Тель-Авива
Белый дом ушел от ответа на вопрос о красных линиях для Израиля в Газе
фото АА / Photo: AA Archive
4 декабря 2023 г.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уклонился от ответа на вопрос, устанавливает ли Вашингтон красные линии для Израиля.

Журналисты спросили Кирби о том, есть ли какие-либо ограничения со стороны США, учитывая, что в октябре Пентагон тайно передал Тель-Авиву вооружения и 155-мм артиллерийские снаряды.

На прошлой неделе стало известно, что США направили Израилю противобункерные бомбы большой мощности.

Кирби не стал прямо отвечать про красные линии.

«‎Мы каждый день обсуждаем с коллегами в Израиле необходимость быть аккуратнее, точнее и осмотрительнее при выборе целей, а также пытаться максимально снизить число жертв среди мирных граждан‎», — уточнил координатор Совета нацбезопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us