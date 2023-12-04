Около 80% населения Газы, или 1,9 миллиона человек, были перемещены с 7 октября. Об этом сообщило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«С 7 октября около 1,9 миллиона человек (или более 80% населения) были перемещены по всему сектору Газа», — говорится в отчете организации.

БАПОР уточняет, что по состоянию на 2 декабря около 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц укрывались в 156 объектах ООН в секторе Газа.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.