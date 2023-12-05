Страны ЕС спорят из-за бюджета на предстоящий год. Этот конфликт ставит под угрозу предоставление Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи. Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года. Решение о дальнейшем финансировании Киева лидеры Евросоюза должны принять на саммите 14-15 декабря.

Усилия ЕС по достижению компромиссного бюджета затрудняются победой крайне правой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и решением суда ФРГ об ограничении заимствований правительства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 декабря пообещал наложить вето на начало переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что «противоречит интересам нескольких государств-членов» и что вступление может стать возможным только «через много лет».

В пакете помощи Украине, который обсуждают европейские лидеры, отдельно прописана помощь в размере €20 млрд евро на закупки оружия. Однако этот пакет пока так же не может быть одобрен из-за споров внутри сообщества.

Споры внутри ЕС по поводу денег и будущего Украины произошли как раз в тот момент, когда поток американской финансовой и военной поддержки Киева застопорился из-за отсутствия единой позиции в Конгрессе. Республиканцы выступают против выделения помощи Украине, требуя в первую очередь решать проблему миграционного кризиса и укреплять границу США с Мексикой.

Предложенный администрацией президента Джо Байдена пакет, в котором Киеву планируется выделить $60 млрд, не встретил понимания не только у республиканцев в Конгрессе, но и у ряда демократов.

Проблемы с финансированием и затягивание переговоров о вступлении в ЕС станут «‎ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада»‎, уточняет издание. Ранее вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина назвала предстоящий саммит ЕС «экзистенциальным моментом» для Киева.