Представитель министерства здравоохранения сектора Газа заявил, что с 7 октября израильские силы убили 15 899 палестинцев, передает TRT Haber. Большинство жертв (70%) — женщины и дети.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что с начала войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа погибло более 5,3 тыс. детей. В это число не входят пропавшие без вести и те, кто может находиться под завалами разрушенных зданий. В организации призвали продлить перемирие, которое было прервано 1 декабря.

Кроме того, около 80% населения сектора Газы, или 1,9 миллиона человек, были перемещены с 7 октября. Об этом сообщило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«С 7 октября около 1,9 миллиона человек (или более 80% населения) были перемещены по всему сектору Газа», — говорится в отчете организации.

БАПОР уточняет, что по состоянию на 2 декабря около 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц укрывались в 156 объектах ООН в секторе Газа.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части эксклава.