Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль Тани приветствовал турецкого лидера во дворце Лусаил. После того как президенты заняли свои места в зале для церемоний, прозвучали национальные гимны двух стран.

Президента Турции поприветствовал почетный караул. После торжественной церемонии встречи делегаций двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Тамим бин Хамад аль Тани приняли участие в 9-м заседании Высшего стратегического комитета Турция-Катар.

Главу турецкого государства в поездке в Катар сопровождают первая леди Турции Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава оборонной промышленности Халук Гёргюн, главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч, а также члены правительства и парламента.

Как писал TRT на русском, 4 декабря президент Турции выступил на 39-м заседании министров государств-членов Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества.

Он подчеркнул, что Турция готова быть страной-гарантом на мирных переговорах между Израилем и Палестиной. «Газа — это палестинская территория. Газа принадлежит палестинцам и останется такой навсегда», — отметил турецкий лидер.