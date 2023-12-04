Евросоюз планирует на саммите с Китаем поднять тему доставки помощи в сектор Газа, где на фоне войны между Израилем и ХАМАС развернулась гуманитарная катастрофа. Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, Брюссель намерен попросить Пекин действовать активнее в вопросе доставки гуманитарных грузов.

«Конечно, Ближний Восток будет частью дискуссии. Наш сигнал будет состоять в том, чтобы Китай вовлекся (в процесс урегулирования — прим. ред) и взял свою часть ответственности как член Совета Безопасности ООН. И, конечно, гуманитарная помощь — было бы хорошо, если бы Китай делал больше, отправлял больше гуманитарной помощи», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил, что Китай намерен продолжать поставки гуманитарной помощи, в частности, продовольствия и медикаментов, в Газу как по двусторонним каналам, так и по линии ООН.

В Пекине также подчеркивали, что выступают за скорейшее урегулирование конфликта и немедленное прекращение огня.

«Китайскую сторону сильно беспокоит, что конфликт не только приводит к огромным жертвам среди гражданского населения и гуманитарной катастрофе, но и имеет тенденцию к расширению за пределы страны», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите лидеров стран БРИКС, посвященном израильско-палестинскому конфликту.