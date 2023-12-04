Российский президент Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. В приветственной речи он также затронул тему двусторонних отношений между Турцией и Россией. По его словам, в Кремле ожидают много новых интересных проектов с Анкарой.

«Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах. Причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды», — заявил он, подчеркнув, что все ключевые вопросы находятся на повестке регулярных контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин также отметил, что отношения между странами в области энергетики носят «подлинно стратегический характер». В частности, российская госкорпорация «Росатом» возводит в Турции атомную электростанцию «Аккую», а также налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

«Ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба. И у нас еще много-много других интересных проектов и совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, и в сфере высоких технологий», — заключил Путин.