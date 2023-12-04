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Президент Турции: Газа — земля Палестины, и она принадлежит палестинцам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили на встрече в Дохе отношения между странами, а также региональные и глобальные проблемы
Президент Турции: Газа — земля Палестины, и она принадлежит палестинцам
Президент Турции и эмир Катара / Others
4 декабря 2023 г.

В столице Катара Дохе состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы, включая израильско-палестинский конфликт и необходимые шаги, которые позволят остановить кровопролитие в секторе Газа.

Подробностями переговоров поделился на своей странице в соцсети Х (Twıtter) глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, президент Турции рассказал о чудовищных человеческих жертвах в секторе Газа. Большинство погибших — женщины и дети, израильские военные убили 73 журналиста и более 100 сотрудников ООН.

Турецкий лидер также раскритиковал Совбез ООН за абсолютную неэффективность в разрешении кризисов и повторил свой тезис о том, что «мир больше пяти».

В сообщении указано, что Организация исламского сотрудничества поставила своей целью защитить палестинский народ и действует солидарно и единогласно. «Газа — это территория Палестины, она принадлежит палестинцам и так будет всегда», — говорится в сообщении.

Израиль должен быть привлечен к ответственности за военные преступления, заявил Эрдоган: «Турция продолжает прилагать все усилия для обеспечения адекватной доставки гуманитарной помощи в Газу».

Как писал TRT на русском, в Дохе состоялось 9-е заседание Высшего стратегического комитета Турция-Катар. Его итогом стало подписание 12 соглашений о сотрудничестве между странами в различных областях.

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