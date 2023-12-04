«В Газе гибнут мирные жители, выдающиеся ученые, журналисты и сотрудники ООН. Мы вновь призываем к гуманитарному прекращению огня», — заявил пресс-секретарь международной организации Стефан Дюжаррик (цитата по TRT Haber).

В ООН также обеспокоены усилением операций израильских сил на Западном берегу реки Иордан, массовыми задержаниями палестинцев и большим количество смертей. Кроме того, сегодня доступ гуманитарной помощи на север сектора Газа заблокирован, а на юге происходит эскалация военных действий.

Еще одна важная проблема, с которой сталкиваются жители оккупированного сектора Газа, — нехватка чистой воды. Как отметил Дюжаррик, на фоне нарушения систем водоснабжения увеличивается риск распространения заболеваний.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на заявление Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), около 80% населения Газы, или 1,9 миллиона человек, были перемещены с начала военных действий между Израилем и движением ХАМАС.

«С 7 октября около 1,9 миллиона человек (или более 80% населения) были перемещены по всему сектору Газа», — говорится в отчете организации.

БАПОР уточняет, что по состоянию на 2 декабря около 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц укрывались в 156 объектах ООН в секторе Газа.