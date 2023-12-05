ПОЛИТИКА
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Президент Турции ознакомился с выставкой EXPO 2023 в Дохе
Реджеп Тайип Эрдоган посетил турецкий павильон и поблагодарил власти Катара за организацию EXPO 2023 на высоком уровне
Президент Турции ознакомился с выставкой EXPO 2023 в Дохе
Фото: AA / Others
5 декабря 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Катар посетил выставочную площадку EXPO 2023 в Дохе, сообщает агентство Анадолу.

Глава государства зашел в турецкий павильон, где оставил запись в памятной книге выставки и посадил дерево. Президент Турции был проинформирован о деятельности павильона.

Турецкий лидер отметил, что павильоны Саудовской Аравии, Катара и Турции являются одними из лучших на EXPO 2023.

По его словам, участие почти 80 стран придает особую значимость EXPO 2023 в Дохе. Он выразил надежду, что в будущем свою продукцию на выставке представят еще больше стран. Президент Эрдоган отметил, что это внесет весомый вклад в развитие мировой торговли.

Турецкий лидер поблагодарил власти Катара за организацию EXPO 2023 на столь высоком уровне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4-5 декабря находится в Катаре с официальным визитом. Как писал TRT на русском, 4 декабря в Дохе состоялось 9-е заседание Высшего стратегического комитета Турция-Катар. В мероприятии приняли участие президент Турции и эмир Катара.

Итогом заседания стало подписание 12 соглашений между странами. В их числе соглашение о политических консультациях по вопросам взаимных интересов между министерствами иностранных дел двух стран. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда между министерствами труда и социального обеспечения Турции и Катара.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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