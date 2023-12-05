Переполненные больницы Газы принимают новых пострадавших от израильских атак

Очередная ночная атака Израиля по жилым районам в Хан-Юнусе привела к новым жертвам среди палестинского населения. В переполненные больницы привозят людей, пострадавших от израильских ударов. Число погибших в секторе Газа достигло 15 899 человек, 70% из них - дети и женщины. Больше 42 тысяч палестинцев ранены. #trtнарусском #палестина #пострадавшие #газа #секторгаза #больница #нападение #ханюнус #атака #удар #больница #палестинцы #израиль #trtrussian