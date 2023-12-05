В Стамбул прибыл очередной рейс с эвакуированными из сектора Газа

В Стамбул прибыла еще одна группа из 130 человек, эвакуированных из сектора Газа. За последние дни в Турцию вернулись 272 гражданина Турции и их родные. Организацией эвакуации занимаются МИД Турции и AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС при правительстве Турции). #trtнарусском #палестина #эвакуация #турция #стамбул #газа #секторгаза #мид #AFAD #израиль #палестинцы #trtrussian