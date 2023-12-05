ПОЛИТИКА
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В Ташкенте пройдет конференция о роли Туркестана в истории тюркских народов
В мероприятии примут участие ученые и эксперты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана
В Ташкенте пройдет конференция о роли Туркестана в истории тюркских народов
Фото: wikipedia.org / Others
5 декабря 2023 г.

В Ташкенте 5-6 декабря 2023 года пройдет международная конференция «Роль Туркестана в истории тюркских народов». Об этом сообщает секретариат Организации тюркских государств.

Мероприятие организовано совместно с Организацией тюркских государств, Университетом журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана и Географическим советом тюркских государств.

Целью конференции ставится раскрытие влияния Туркестана на политику, систему управления, науку, культуру и архитектуру тюркских народов. В мероприятии примут участие ученые и эксперты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и других стран.

Организаторы надеются, что живой обмен идеями будет способствовать более глубокому пониманию роли Туркестана в тюркской истории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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