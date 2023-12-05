ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нормализацию между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели переговоры на полях Совета министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нормализацию между Баку и Ереваном
Фото: AA / Others
5 декабря 2023 г.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств в Москве.

«В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов», — говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что стороны также затронули «актуальные вопросы двусторонних связей». «Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года», — добавили в министерстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской «пятерки».

Как писал TRT на русском, в начале декабря министр иностранных дел Азербайджана предложил руководству Армении провести встречу в рамках мирного процесса. Переговоры могут пройти на границе двух стран либо в третьем государстве, уточнил политик во время выступления на 30-ом заседании совета глав МИД ОБСЕ в Скопье.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us