Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств в Москве.

«В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов», — говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что стороны также затронули «актуальные вопросы двусторонних связей». «Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года», — добавили в министерстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской «пятерки».

Как писал TRT на русском, в начале декабря министр иностранных дел Азербайджана предложил руководству Армении провести встречу в рамках мирного процесса. Переговоры могут пройти на границе двух стран либо в третьем государстве, уточнил политик во время выступления на 30-ом заседании совета глав МИД ОБСЕ в Скопье.