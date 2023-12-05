Согнав 1,8 млн человек на юг эксклава и объявив его безопасной зоной, Израиль начал бомбить эту территорию 2-тонными американскими бомбами, увеличив число жертв среди мирного населения до самого высокого уровня с начала израильской агрессии.

Сравнение с газовыми камерами нацистов не отобразит ужаса происходящего даже отдаленно. Это уже целенаправленное истребление бомбовым дождем всех палестинцев в блокадном эксклаве.

ООН заявляет, что Газу в ближайшие дни ожидает еще более «адский сценарий». «В Газе нигде не безопасно и идти больше некуда. Условия, необходимые для доставки помощи жителям Газы, отсутствуют», — говорится в заявлении координатора гуманитарной помощи на оккупированной палестинской территории Линн Хастингс.

«Скоро развернется еще более адский сценарий, при котором гуманитарные операции могут оказаться не в состоянии реагировать… То, что мы видим сегодня, — это убежища, не способные вместить людей, система здравоохранения, стоящая на коленях, отсутствие чистой питьевой воды, надлежащей санитарии и плохое питание для людей, уже истощенных психически и физически: хрестоматийная формула эпидемии и катастрофы в области общественного здравоохранения», — добавила Гастингс.

Скрывает ли Израиль то, что его целью является не палестинское сопротивление ХАМАС, а все палестинское население?

Израиль все активнее использует системы искусственного интеллекта в своих смертоносных операциях против Газы, применяя технологию почти автоматического генерирования целей воздушных ударов с беспрецедентной скоростью.

В сравнении с предыдущими атаками на Газу, в ходе нынешнего нападения значительно увеличилось количество ударов по объектам гражданской инфраструктуры, которые израильские военные классифицируют как «силовые цели».

Частные дома, общественные здания, гражданская инфраструктура и многоэтажные дома входят в число преднамеренных целей Израиля для оказания «гражданского давления» на ХАМАС — целей, которые, как известно Израилю, приведут к гибели тысяч семей, согласно данным израильской разведки.

По сообщению Минздрава Газы, Израиль убил не менее 15,9 тыс. человек, число раненых превысило 42 тысячи. Без вести пропавшими числятся не менее 7 тыс. палестинцев, из которых около 5 тыс. — это женщины и дети.