Переговоры Демократической и Республиканской партий США по законопроекту президента Джо Байдена о финансировании Украины близки к срыву.

В октябре американский лидер запросил у Конгресса выделить $106 млрд для Украины, Израиля, Тайваня и укрепления границы США и Мексики.

Однако республиканцы выступили против объединения помощи Киеву и Тель-Авиву. Представители партии также заявили, что заблокируют запрос Байдена, который не включает «адекватных иммиграционных изменений».

Таким образом, помимо Украины один из главных предметов спора — миграционная политика США. Республиканцы настаивают на наиболее жестком сценарии.

Ранее сообщалось, что к концу года у США полностью закончатся средства для финансирования Украины. Белый дом направил в Конгресс США письмо, где предупредил: если законодатели не одобрят запрошенный проект Байдена, с января Вашингтон больше не сможет оказывать финансовую поддержку Киеву.

Потому администрация президента попросила конгрессменов одобрить пакет чрезвычайного финансирования — в нем для Украины предусмотрено $61 млрд помощи. Республиканцы уже сообщили, что не поддержат эту меру, так как не хотят увязывать помощь Киеву с укреплением американской границы с Мексикой.