ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Переговоры в сенате США о финансировании Киева близки к провалу
Конгрессмены обещают заблокировать запрос президента Джо Байдена о выделении Украине $61 млрд. Белый дом предупредил законодателей: без одобренного законопроекта у Вашингтона уже к концу декабря закончатся средства на поддержку Киева
Переговоры в сенате США о финансировании Киева близки к провалу
фото АА / Photo: AA Archive
5 декабря 2023 г.

Переговоры Демократической и Республиканской партий США по законопроекту президента Джо Байдена о финансировании Украины близки к срыву.

В октябре американский лидер запросил у Конгресса выделить $106 млрд для Украины, Израиля, Тайваня и укрепления границы США и Мексики.

Однако республиканцы выступили против объединения помощи Киеву и Тель-Авиву. Представители партии также заявили, что заблокируют запрос Байдена, который не включает «адекватных иммиграционных изменений».

Таким образом, помимо Украины один из главных предметов спора — миграционная политика США. Республиканцы настаивают на наиболее жестком сценарии.

Ранее сообщалось, что к концу года у США полностью закончатся средства для финансирования Украины. Белый дом направил в Конгресс США письмо, где предупредил: если законодатели не одобрят запрошенный проект Байдена, с января Вашингтон больше не сможет оказывать финансовую поддержку Киеву.

Потому администрация президента попросила конгрессменов одобрить пакет чрезвычайного финансирования — в нем для Украины предусмотрено $61 млрд помощи. Республиканцы уже сообщили, что не поддержат эту меру, так как не хотят увязывать помощь Киеву с укреплением американской границы с Мексикой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us