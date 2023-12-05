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Израиль допустил возможность затопить подземные тоннели в секторе Газе
В середине ноября израильские военные установили пять насосов вблизи палестинского лагеря беженцев Аш-Шати. Израиль рассматривает возможность перекачивать воду из Средиземного моря, чтобы затопить тоннели
Израиль допустил возможность затопить подземные тоннели в секторе Газе
file photo / Others
5 декабря 2023 г.

Власти Израиля рассматривают возможность затопить подземные тоннели в Газе. По утверждениям Тель-Авива, в этих тоннелях скрываются члены палестинского движения ХАМАС.

В середине ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила пять насосных станций для перекачки воды из Средиземного моря. Насосы разместили вблизи лагеря беженцев Аш-Шати. По данным издания The Wall Street Journal, которая ссылается на неназванных американских чиновников, у Израиля уйдет несколько недель на то, чтобы затопить всю сеть тоннелей.

Израильское руководство сообщило Вашингтону, что готовится начать операцию по ликвидации подземной инфраструктуры ХАМАС. Однако пока кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху еще не принял решение.

Подземная сеть тоннелей в Газе появилась еще в 2010 году. Их общая протяженность превышает 400–500 км, глубина достигает 35 м. В ноябре Тель-Авив сообщил, что уничтожил более 150 туннелей.

С 2016 года Израиль получил от США военную помощь в размере $320 млн на разработку противотуннельной техники, но ни одна из них не стала эффективной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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