Израиль возобновил боевые действия на юге сектора Газы. Глава Генштаба страны Герци Халеви ранее пообещал, что наземная операция на юге будет такой же мощной, как и на севере.

ООН отмечает: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляет одну из самых сильных воздушных, наземных и морских атак в Газе. В результате израильских ударов за два прошедших дня убиты по меньшей мере 349 палестинцев, еще 750 получили ранения.

Заместитель спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу, гуманитарный координатор организации на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс предупредила: события в эксклаве скоро начнут развиваться по «‎‎еще более адскому сценарию».

По её словам, это связано отсутствием условий для доставки помощи в Газу — израильские наземные операции в настоящее время сосредоточены в южной части сектора.

Более того, под ударом даже КПП Рафах, единственные ворота Газы, связывающие эксклав с внешним миром. Именно через этот пункт шли немногочисленные поставки гуманитарных грузов в Газу.