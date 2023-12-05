Как сообщает Международный Комитет защиты журналистов (CPJ), всего с начала эскалации 7 октября жертвами стали 56 палестинских журналистов, четыре израильтянина и три ливанца. Еще 11 работников СМИ получили ранения, трое числятся пропавшими без вести.

Палестинские власти приводят другую оценку, отмечая, что в Газе в результате атак Израиля погибли уже 72 журналиста.

По данным организации, два журналиста были убиты после прекращения режима огня между Израилем и Палестиной. В результате израильского авиаудара по югу Газы в районе населенного пункта Рафах 3 декабря были убиты репортер телеканала Al-Quds Хасан Фараджалла и журналистка телеканала Al-Majedat Шима аль-Газзар.

1 декабря в результате израильского удара погиб оператор турецкого информагентства «‎Анадолу» Мунтасир аль-Савваф.

Директор Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун выразил соболезнования семье погибшего журналиста. Чиновник подчеркнул: тысячи невинных жителей Газы погибли в результате массовых убийств, которые Израиль продолжает уже два месяца.

«Израиль намеренно покушается на свободу информации. Международное сообщество и медиа-сообщество должны немедленно предпринять конкретные действия, чтобы как можно скорее остановить эти массовые убийства», — заявил Алтун.

Ранее CPJ сообщил, что из-за очередного витка конфликта Израиля и Палестины текущий период можно считать самым смертоносным для представителей прессы с момента, когда комитет начал собирать информацию в 1992 году.

Координатор программ организации на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур подчеркнул: CPJ «‎‎настаивает на том, что журналисты — это гражданские лица, выполняющие важную работу во время кризиса, и они не должны подвергаться преследованиям со стороны воюющих».