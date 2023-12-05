Вторжение Израиля в палестинский эксклав привело практически к полному разрушению системы здравоохранения Газы и к сокращению функционирующих клиник в секторе с 36 до 18.

«‎‎Менее чем за 60 дней [войны] количество функционирующих больниц сократилось с 36 до 18. Из них три оказывают только первую помощь, в то время как остальные предоставляют лишь отдельные услуги», — сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 7 октября по 28 ноября ВОЗ зафиксировала беспрецедентное количество нападений на систему здравоохранения. За этот период Израиль нанес 203 удара по медицинским учреждениям, машинам скорой помощи, объектам медицинского назначения. Неоднократно происходили задержания медицинских работников.

«‎Это неприемлемо. Существуют средства защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, и их необходимо соблюдать. Единственное жизнеспособное решение — устойчивое прекращение огня»‎, — подчеркнули в ВОЗ.

По данным организации, некоторые из еще функционирующих клиник принимают огромные потоки пациентов, их число в два-три раза превышает расчетную вместимость больниц. По данным Минздрава Палестины, заполняемость коек в операционных больницах составляет 171%, а в отделениях интенсивной терапии — до 221%.

Главные медучреждения юга Газы — медицинский комплекс Насера и Европейская больница Газы. Участившиеся атаки Израиля по городу Хан-Юнусу в южной части сектора рискуют оставить тысячи людей без доступа к медпомощи, предупредили в ВОЗ.

В настоящее время 1 тыс. пациентов и тысячи гражданских укрываются в медицинском комплексе Насера, который изначально был рассчитан на 350 коек. Еще 1000 пациентов и примерно 70 тыс. человек укрываются в Европейской больнице Газы на 370 коек.

«‎12 больниц, которые все еще функционируют на юге, в настоящее время являются основой системы здравоохранения‎», — подчеркнули в пресс-службе. — «‎‎Мы видели, что произошло на севере Газы. Это не может быть планом для юга. Газа не может позволить себе потерять еще одну больницу, поскольку потребности в здравоохранении продолжают расти».