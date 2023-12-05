Администрация Биньямина Нетаньяху военной операцией в Газе стремится продлить свою политическую карьеру, однако такими действиями она подвергает опасности весь регион Ближнего Востока. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Дохе на саммите лидеров стран Персидского залива.

«Администрация Нетаньяху, совершая преступления против человечности и военные преступления, стремится продлить свою жизнь в политике, однако ставит под угрозу безопасность всего нашего региона. Преступления Израиля не должны оставаться безнаказанными», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу.

Президент Турции подчеркнул, что в результате атак Израиля в Газе погибли порядка 17 тыс. жителей Палестины, большинство из которых — женщины и дети.

По словам Эрдогана, Турция направила для Газы два самолета и два гражданских судна с гуманитарной помощью, обеспечила перевозку больных и раненых на свою территорию для лечения. Президент отметил, что приоритетом для Анкары является скорейшее прекращение огня в Газе, обеспечение стабильного мира, беспрепятственная доставка в регион гуманитарной помощи и решение палестинской проблемы на основе принципа существования двух государств.

«Последние события только подтвердили необходимость создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал он.

Эрдоган также заявил о недопустимости распространения конфликта на Сирию. «Мы не должны допустить превращения бойни в Газе в войну, которая охватит Сирию», — отметил турецкий лидер.

Отношения со странами Персидского залива

Турецкий лидер отметил, что отношения Турции со странами Персидского залива улучшаются с каждым днем и он верит, что они продвинутся еще дальше в вопросе укрепления сотрудничества.

«Турция остается безопасной гаванью для международных инвесторов. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку нашим братьям, которые доверяют турецкой экономике. Мы добились совершенно иного импульса с нашими братьями в Персидском заливе в этой области», — указал президент Турции.

Он также подчеркнул, что объем торговли Турции со странами Персидского залива увеличился в 13 раз за последние 20 лет и достиг 23 миллиардов долларов по состоянию на прошлый год. По его словам, возобновление переговоров по Соглашению о свободной торговле между Турцией и Советом сотрудничества стран Персидского залива и вступление соглашения в силу способны еще больше увеличить торговлю.

«Наши отношения носят стратегический характер. Я вижу выгоду в диверсификации нашего сотрудничества в оборонной промышленности, включая совместное производство и финансирование», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4-5 декабря находится в Катаре с официальным визитом. Как писал TRT на русском, 4 декабря в Дохе состоялось 9-е заседание Высшего стратегического комитета Турция-Катар. В мероприятии приняли участие президент Турции и эмир Катара.

Итогом заседания стало подписание 12 соглашений между странами. В их числе соглашение о политических консультациях по вопросам взаимных интересов между министерствами иностранных дел двух стран. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда между министерствами труда и социального обеспечения Турции и Катара.