Президент Красного Креста о секторе Газа: решение этой проблемы должно быть политическим

Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер посетила сектор Газа и рассказала об условиях, в которых находится мирное население. Она призвала остановить военную эскалацию и найти политическое решение этой проблемы #trtнарусском #палестина #красныйкрест #секторгаза #газа #политика #палестинцы #мирноенаселение #эскалация #военнаяэскалация #проблема #израиль #trtrussian