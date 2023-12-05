ПОЛИТИКА
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Президент Красного Креста о секторе Газа: решение этой проблемы должно быть политическим
Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер посетила сектор Газа и рассказала об условиях, в которых находится мирное население. Она призвала остановить военную эскалацию и найти политическое решение этой проблемы #trtнарусском #палестина #красныйкрест #секторгаза #газа #политика #палестинцы #мирноенаселение #эскалация #военнаяэскалация #проблема #израиль #trtrussian
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5 декабря 2023 г.
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