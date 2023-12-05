Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал обновленный список 100 крупнейших производителей оружия и поставщиков военных услуг в мире, включив туда четыре турецких компании: ASELSAN, Baykar, Turkish Aerospace Industries (TAI) и Roketsan. Их совокупные доходы от продаж, утверждают эксперты SIPRI, в 2022 году достигли $5,5 млрд. Это на 22% больше, чем в 2021 году.

Ближневосточный регион представлен в рейтинге только семью производителями.

«Совокупный доход семи компаний из топ-100, базирующихся на Ближнем Востоке, вырос на 11% и составил $17,9 млрд. Это был самый большой годовой процентный рост выручки от продажи оружия, если оценивать ее по регионам», –– говорится в докладе.

«Baykar впервые вошла в топ-100 после того, как ее доходы от продажи оружия выросли на 94%, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтинге», –– обратил внимание старший научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва.

Рост турецкой оборонной промышленности

Доклад о международных поставках оружия в 2022 году, который был ранее подготовлен специалистами SIPRI, продемонстрировал, что экспорт вооружений Турции в 2018-2022 годах увеличился почти на 69%, если сравнивать с 2013-2017 годами.

Согласно этим оценкам, мировая доля Турции в торговле вооружениями выросла с 0,6% до 1,1% в 2018-2022 годах, что сделало республику 12-м крупнейшим экспортером оружия в глобальном разрезе. Если сравнить две пятилетки, то становится ясно, что Турция сократила импорт вооружений на 49%.

Эксперты связывают это положительное изменение с решением турецкого руководства во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2000-х годов сделать ставку на развитие национальной оборонной промышленности.