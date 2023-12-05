ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Владимир Путин: партнерство России с Турцией находится на высоком уровне
Партнерство России с Турцией находится на высоком уровне развития и основано на многолетнем опыте, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот от послов 21 страны в Кремле. Новым послом Турецкой Республики в Российской Федерации стал Танжу Бильгич, который работал Генконсулом в Санкт-Петербурге в 2011-2014 годах. #trtнарусском #россия #москва #турция #посол #путин #партнерство #дипломатия #политика #trtrussian
тьитить / Others
5 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us