Владимир Путин: партнерство России с Турцией находится на высоком уровне

Партнерство России с Турцией находится на высоком уровне развития и основано на многолетнем опыте, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот от послов 21 страны в Кремле. Новым послом Турецкой Республики в Российской Федерации стал Танжу Бильгич, который работал Генконсулом в Санкт-Петербурге в 2011-2014 годах. #trtнарусском #россия #москва #турция #посол #путин #партнерство #дипломатия #политика #trtrussian