Первая леди Турции Эмине Эрдоган, которая сопровождала президента Реджепа Тайипа Эрдогана на международных переговорах в Дохе, встретилась с катарской шейхой Мозой бинт Насер, чтобы обсудить план дальнейших действий по итогам саммита «Единое сердце за Палестину», который прошел в Стамбуле в середине ноября.

Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в секторе Газе, которая катастрофически ухудшилась после возобновления израильского вторжения. В то же время обсуждались потенциальные действия по установлению прекращения огня и шаги по доставке гуманитарной помощи палестинскому населению.

Эмине Эрдоган и Моза бинт Насер оценили результаты стамбульского саммита «Единое сердце за Палестину», собравшего 15 ноября первых леди и специальных представителей 15 государств, и выступили с совместным призывом к миру.

«В контексте инициативы «Единое сердце для Палестины» мы едины в том, чтобы идти вместе, пока не прекратится израильское угнетение и пока не установится прочный мир в регионе. В этой связи мы обменялись мнениями о будущих встречах, на которых мы объединим наши голоса в защиту невинных палестинцев вместе с супругами лидеров из разных уголков мира», –– заявила Эмине Эрдоган.

Вместе с тем первая леди Турции выразила благодарность шейхе Мозе бинт Насер за поддержку и искреннее гостеприимство.