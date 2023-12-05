Израильские власти используют кровопролитное вторжение в сектор Газа для продвижения планов строительства нового поселения в оккупированном Восточном Иерусалиме, заявила правозащитная организация «Ир Амим».

В ее коммюнике говорится, что планируемое поселение является первым проектом, полностью одобренным правительством Израиля с 2012 года, когда власти запустили план возведения свыше 2 тыс. единиц жилья в одном из поселенческих районов.

Представители «Ир Амим» утверждают, что инициатива с углубляющейся экспансией будет иметь «катастрофические последствия», потому что она «расширит клин израильских поселений вдоль южной границы Восточного Иерусалима».

В заявлении правозащитной организации говорится, что новый объект, как ожидается, будет включать 1792 единицы жилья.

В «Ир Амим» подчеркивают, что израильский план отражает «острую дискриминацию в городском планировании», добавив, что планы поселений для израильтян продвигаются ежегодно, в то время как «палестинское жилищное строительство практически игнорируется».

Темпы поселенческой экспансии

В 2022 году Европейский союз опубликовал собственное исследование, согласно которому правительство Израиля удвоило строительство еврейских поселений в оккупированном Восточном Иерусалиме с 6,3 тыс. единиц жилья в 2020 году до 14,9 тыс. в 2021 году.

Европейская сторона уверена, что развитие оккупационных планов отсечет арабское население Восточного Иерусалима от таких крупных городов, как Рамалла и Хеврон, что неблагоприятно скажется на территориальной целостности будущего палестинского государства и поставит под угрозу саму концепцию его создания.

Доклад заканчивается призывом европейских структур к «прекращению поселенческой активности и демонтажу незаконных форпостов, созданных после марта 2021 года». Отдельно в исследовании говорится, что «поселения противоречат международному праву».