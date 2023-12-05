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Amnesty: 43 мирных палестинца были убиты американскими боеприпасами
Правозащитная группа Amnesty International заявила, что израильские военные в ходе двух ударов по оккупированному сектору Газа убили 43 мирных палестинца, используя боеприпасы американского производства
Amnesty: 43 мирных палестинца были убиты американскими боеприпасами
Последствия израильских ударов по Газе. / Photo: AA
5 декабря 2023 г.

Израильская армия убила 43 мирных палестинца, используя боеприпасы американского производства в ходе двух задокументированных авиаударов по оккупированному сектору Газа, говорится в заявлении Amnesty International.

«Новое расследование Amnesty International выявило, что израильские военные использовали корректируемые боеприпасы (JDAM) американского производства в двух смертельных и незаконных авиаударах по домам с мирными жителями», — отмечается в сообщении международной правозащитной организации.

По ее оценкам, израильская сторона не уведомила гражданское население о готовящихся авиаударах. «В обоих случаях выжившие заявили, что не было никаких предупреждений о неминуемой бомбардировке», — добавили в Amnesty International.

«Эти удары представляли собой либо прямые нападения на мирных жителей или на гражданские объекты, либо неизбирательные нападения. Они должны быть расследованы как военные преступления», — выразили уверенность представители правозащитной организации.

В то же время Amnesty International обратилась к администрации президента Джо Байдена с призывом остановить поставки своего оружия правительству Биньямина Нетаньяху.

«США должны немедленно прекратить поставки оружия Израилю, которое, скорее всего, будет использовано для совершения или повышения риска нарушений международного права», — заключили правозащитники.

«Тот факт, что израильские военные используют боеприпасы американского производства в незаконных нападениях со смертельными последствиями для гражданского населения, должен стать срочным тревожным сигналом для администрации Байдена. Оружие американского производства способствовало массовым убийствам больших семей», –– резюмировала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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