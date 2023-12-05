ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Генштаб Израиля объявил о третьей фазе наземного вторжения в Газу
Израильская армия приступила к третьей фазе наземного вторжения в оккупированный сектор Газа. Как заявил Генерального штаба Герци Халеви, целью станут «опорные пункты» на юге этой части Палестины
Генштаб Израиля объявил о третьей фазе наземного вторжения в Газу
Последствия израильских ударов. / Photo: AA
5 декабря 2023 г.

Израильская армия перешла к третьей фазе наземного вторжения в сектор Газа и прилагает все усилия для того, чтобы окружить район крупного города Хан-Юнус. Об этом заявил глава Генштаба Герци Халеви.

«Спустя 60 дней после начала войны наши войска сейчас окружают район Хан-Юнуса на юге сектора Газа», –– проинформировал Халеви.

«Мы перешли к третьей фазе наземной операции», –– пояснил военачальник. Он уверил, что целью израильской армии теперь должны стать «опорные пункты» в южных районах этой части Палестины.

Глава израильского Генштаба вместе с тем отметил, что израильская армия оперативно возобновила боевые действия после срыва гуманитарной паузы, во время которой бои должны были быть приостановлены для обмена заложниками.

Напомним, что Хан-Юнус является вторым по величине населенным пунктом в секторе Газа. Интенсификация боевых действий в этом районе рискует усугубить гуманитарную катастрофу, начавшуюся после сухопутного вторжения израильской армии, предупреждали международные организации.

Во Всемирной организации здравоохранения, в частности, ранее отмечали, что израильские бомбардировки Хан-Юнуса могут оставить тысячи людей без доступа к эффективной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us