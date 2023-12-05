Израильская армия перешла к третьей фазе наземного вторжения в сектор Газа и прилагает все усилия для того, чтобы окружить район крупного города Хан-Юнус. Об этом заявил глава Генштаба Герци Халеви.

«Спустя 60 дней после начала войны наши войска сейчас окружают район Хан-Юнуса на юге сектора Газа», –– проинформировал Халеви.

«Мы перешли к третьей фазе наземной операции», –– пояснил военачальник. Он уверил, что целью израильской армии теперь должны стать «опорные пункты» в южных районах этой части Палестины.

Глава израильского Генштаба вместе с тем отметил, что израильская армия оперативно возобновила боевые действия после срыва гуманитарной паузы, во время которой бои должны были быть приостановлены для обмена заложниками.

Напомним, что Хан-Юнус является вторым по величине населенным пунктом в секторе Газа. Интенсификация боевых действий в этом районе рискует усугубить гуманитарную катастрофу, начавшуюся после сухопутного вторжения израильской армии, предупреждали международные организации.

Во Всемирной организации здравоохранения, в частности, ранее отмечали, что израильские бомбардировки Хан-Юнуса могут оставить тысячи людей без доступа к эффективной медицинской помощи.