ПОЛИТИКА
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ЦАХАЛ опубликовал видео обстрелов полуразрушенных домов в Газе
Армия Израиля опубликовало видео с нагрудных камер своих солдат, которые обстреливают пустые полуразрушенные здания в секторе Газа. По сообщению ЦАХАЛ, в этих домах якобы скрывались бойцы ХАМАС, однако ответного огня по израильтянам на видео нет. #trtнарусском #цахал #палестина #секторгаза #газа #атака #стрельба #израиль #армияизраиля #армия #новостипалестины #trtrussian
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5 декабря 2023 г.
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