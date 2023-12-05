ЦАХАЛ опубликовал видео обстрелов полуразрушенных домов в Газе

Армия Израиля опубликовало видео с нагрудных камер своих солдат, которые обстреливают пустые полуразрушенные здания в секторе Газа. По сообщению ЦАХАЛ, в этих домах якобы скрывались бойцы ХАМАС, однако ответного огня по израильтянам на видео нет. #trtнарусском #цахал #палестина #секторгаза #газа #атака #стрельба #израиль #армияизраиля #армия #новостипалестины #trtrussian