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Число жертв израильского вторжения в Газу возросло до 16 тыс. человек
Власти сектора Газа сообщили, что количество гражданских лиц, погибших в результате израильских обстрелов, достигло 16 тыс. человек. После прекращения гуманитарной паузы погибло более 1,2 тыс. человек
Число жертв израильского вторжения в Газу возросло до 16 тыс. человек
Последствия израильских атак. / Photo: AA
5 декабря 2023 г.

Количество гражданских лиц, которые погибли в секторе Газа в результате обстрелов израильской армии, с 7 октября достигло 16 248 человек. Об этом сообщило местное правительство.

«Израильские и американские военные самолеты, американские ракеты и бомбы нацелены на каждый метр сектора Газа, в котором нет безопасных зон», –– отмечается в заявлении правительственной пресс-службы, где также обращается внимание на то, что мирные жители, включая женщин и детей, подвергаются жестоким расправам.

Согласно информации властей Газы, с момента, когда израильская администрация отвергла предложения о пролонгации гуманитарной паузы, были убиты 1248 человек. Только за 5 декабря количество жертв среди мирного населения увеличилось на 349 человек.

С начала полномасштабного сухопутного вторжения в эту часть Палестины израильские войска совершили в общей сложности 1550 массовых убийств, в ходе которых погибли 32 человека из отрядов гражданской обороны и 81 журналист.

Оценки властей Газы перекликаются с оценками ООН. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик заявил на брифинге 5 декабря, что на территории сектора не осталось безопасных зон. Он также отметил, что даже убежища, находящиеся под флагом ООН, где укрываются тысячи людей, с самого начала войны уязвимы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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