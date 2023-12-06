Самолет авиакомпании Turkish Airlines с гражданами Турции на борту прибыл из Каира в Стамбул, передает TRT Haber. После прохождения паспортного контроля их разместили в гостиницах, определенных AFAD.

Как писал TRT на русском, 22 ноября еще одна группа из 100 граждан Турции и Турецкой Республики Сверенного Кипра (ТРСК) прибыла из Каира в Стамбул. О планируемом прибытии группы журналистам сообщил пресс-секретарь МИД Турции Онджу Кечели.

Всего Турция планирует вывезти из района конфликта почти тысячу человек. Помимо вывоза своих граждан, Анкара занимается эвакуацией нуждающихся в лечении палестинцев из Газы.

После начала конфликта между Израилем и ХАМАС к Турции обратились порядка 700 человек с просьбой об эвакуации сообщил заместитель главы турецкого МИД Ахмет Йылдыз.

«По состоянию на 18 октября порядка 700 человек обратились с просьбой об эвакуации из Газы. Из них 322 — это граждане Турции, 214 — палестинцы, родственники турецких граждан, 55 человек представляют различные организации», — приводит слова замминистра телеканал TRT Haber.