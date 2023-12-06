Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью греческой газете Kathimerini перед запланированным визитом в Афины 7 декабря.

«У нас одинаковая география, одно и то же море. Мы дышим одним и тем же воздухом. Нас связывает прошлое. Есть проблемы, которые нам предстоит решить между странами. От нас зависит: позволять ли этим вопросам вызывать напряжение и разногласия между нашими правительствами и народами», — сказал турецкий лидер, добавив, что отношения должны строиться на взаимовыгодных условиях.

По словам президента Турции, проигравших не будет, если споры будут решаться посредством диалога. При этом обе страны в последнее время активно его поддерживают — двусторонние переговорные механизмы возрождены. «Наши каналы диалога открыты и функционируют на всех уровнях. Интенсивно проходят взаимные визиты. Мы намерены развивать сотрудничество на основе взаимного доверия во многих областях, важных для обеих стран и региона», — отметил глава государства.

«Выступая против геноцида в Газе, Турция также защищает фундаментальные ценности западного общества»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что позиция Анкары касательно действий Израиля в секторе Газа выражается в следующем: Тель-Авив нарушает международное право, международное гуманитарное право и права человека.

По его словам, многие западные страны сегодня начинают занимать аналогичную позицию. И вместо обсуждения позиции Турции стоит подумать о тех государствах, которые игнорируют демократические ценности.

«Молчание в отношении зверств, происходящих в секторе Газа, является наиболее ярким примером этого, — считает турецкий лидер. — Фактически, выступая против геноцида в секторе Газа, мы также защищаем фундаментальные ценности западного общества. Сегодня в Газе нарушаются права людей всех возрастов».

Президент Турции отметил, что невозможно молчать о вопиющих преступлениях против палестинцев. По его словам, в регионе происходит систематический захват домов и земель, игнорирование прав собственности, палестинцев лишают права на самоопределение: «Совместимы ли с западными ценностями взрывы больниц, обстрелы школ и лагерей для беженцев, магазинов и убийство гражданских лиц?»