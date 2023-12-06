Китай запустил в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию четвертого поколения, сообщило Государственное энергетическое управление КНР. АЭС непрерывно проработала в тестовом режиме в течение 168 часов, после чего была официально введена в коммерческую эксплуатацию.

«По исследованиям, разработке и применению ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой уровень в мире», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Китайское ведомство назвало главным преимуществом ВГР его безопасность в области выработки электроэнергии.

Как писал TRT на русском, в следующем году в Турции введут в эксплуатацию первый реактор АЭС «Аккую». «Усиленные работы продолжаются, мы рассчитываем, что запуск состоится в день празднования основания Турецкой Республики, то есть 29 октября 2024 года», — сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, Турция также хочет реализовать проекты по строительству еще двух АЭС в Синопе и Фракии. «Наши переговоры с Китаем по АЭС во Фракии продолжаются, и мы хотим заключить соглашение в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнул он.

Напомним, АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция Турции. На ней будет четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока — 1 200 МВт.