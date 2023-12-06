По меньшей мере 41 исторический артефакт анатолийского происхождения, незаконно вывезенный из Турции, возвращается в страну из США, передает агентство Anadolu.

«В результате успешного сотрудничества с окружной прокуратурой Манхэттена и следственной группой Министерства внутренней безопасности в общей сложности 41 культурный объект, включая бронзовые головы, бюсты и серебряные статуэтки, возвращается домой», — сказал заместитель министра культуры и туризма Турции Гокхан Язги.

По его словам, «трудолюбивая и преданная своему делу команда» в соответствующих учреждениях двух стран находится в постоянном контакте в течение пяти лет, чтобы предотвратить контрабанду культурных ценностей.

«Эта команда не только вовремя исправляет допущенные ошибки, обеспечивая возвращение артефактов, которые были незаконно вывезены из страны контрабандой, но и вносит положительный вклад в международный имидж США в этой области», — сказал он.

Генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгур, также выразил благодарность окружной прокуратуре Манхэттена: «Возвращение этих контрабандно вывезенных исторических артефактов символизирует важность исправления ошибок, допущенных в прошлом».

Таким образом, общее количество возвращенных в Турцию артефактов достигло 30 059, добавил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Ожидается, что анатолийских артефакты прибудут в Турцию из США до конца декабря.