В Дохе завершилось 9-е заседание Высшего стратегического совета Турция-Катар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также принял участие в 44-м саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива. В рамках визита в Катар лидеры стран обсудили все аспекты двусторонних отношений.

«Мы договорились с Катаром о дальнейшем увеличении нашей торговли и инвестиций. По итогам наших чрезвычайно продуктивных встреч было подписано 12 соглашений в различных сферах», — рассказал президент Турции.

Еще одной темой переговоров стал израильско-палестинский конфликт. Жители сектора Газа в течение двух месяцев подвергаются нападениям со стороны Израиля. Президент Турции и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили шаги, которые необходимо предпринять для немедленного и постоянного прекращения огня между конфликтующими сторонами, а также доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Расплата за убийство лидеров ХАМАС будет чрезвычайно высока

В свою очередь турецкий лидер предостерег Израиль от реализации планов по убийству членов палестинского движения ХАМАС, в том числе за пределами Палестины.

«Тем, кто попытается это сделать, следует помнить, что последствия могут быть чрезвычайно серьезными. В мире нет никого, кто не знал бы, какого прогресса достигла Турция в области разведки и безопасности. Более того, мы не государство, основанное вчера. Об этом тоже никто не должен забывать», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Катара.

Президент Турции убежден, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответит перед судом за преступления в секторе Газа: «Нетаньяху не сможет избежать наказания за свои действия. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершенные военные преступления».

Газа принадлежит палестинцам

Сектор Газа принадлежит палестинцам, и только палестинскому народу решать будущее этой территории, заявил президент Турции. Он осудил планы Израиля по созданию буферной зоны длиной 40 км и шириной 12 км в секторе Газа.

«Лучшее, что может сделать Израиль, — это согласиться на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года и вернуть оккупированные палестинские территории их законным владельцам», — сказал Эрдоган.

Анкара намерена и дальше укреплять диалог со странами Персидского залива для помощи жителям Палестины, а также расширять взаимодействие по вопросу создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Растет число людей, демонстрирующих солидарность с Палестиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал западные страны, которые оказывают поддержку Израилю, особенно США. «Существенная финансовая, военная и материальная поддержка, оказанная этими странами, привела Израиль к его нынешнему положению», — заявил он.

Во всем мире растет количество людей, солидарных с палестинцами, обратил внимание турецкий лидер. Акции проходят на улицах Лондона, перед Белым домом в Нью-Йорке, в Париже, Бельгии, Нидерландах. Люди требуют прекращения зверств в осажденном палестинском эксклаве.