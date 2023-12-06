Армия Израиля задержала 35 медицинских работников в секторе Газа. Об этом сообщили в правительстве палестинского эксклава. Среди задержанных врачи и сотрудники скорой помощи. Пока неизвестно, за что конкретно задержаны медработники.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что фиксирует в Газе беспрецедентное количество арестов врачей. По данным ВОЗ, Израиль нападает на медицинские учреждения и машины скорой помощи, не делая исключений для гражданских лиц. В организации сообщили о более чем 200 случаях нападений израильских военных на медиков в Газе, произошедших в период с 7 октября по 28 ноября.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что врачи не могут добраться до раненых в Хан-Юнусе из-за наступления израильских танков. Организация отметила: попавшие в ловушку гражданские лица находятся в осаде, израильское наступление на юг сектора усиливается.

На фоне продолжающегося отключения связи в Газе люди изо всех сил пытаются позвать на помощь и прибегают к отчаянным мерам, чтобы получить медицинскую помощь. Красный Полумесяц отметил: больницы Хан-Юнуса переполнены перемещенными лицами.

ООН предупредила, что даже 156 школ, находящихся в ведении организации, в которых укрываются почти 1,2 млн внутренне перемещенных лиц, небезопасны. 5 декабря четыре человека были убиты и семь ранены в результате израильского авиаудара по школе БАПОР (агентства ООН по делам палестинских беженцев) в Дейр-эль-Балахе в центре сектора Газа.