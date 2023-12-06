ПОЛИТИКА
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В ЕС не поддержали идею передать Украине прибыль с активов РФ
Некоторые страны Евросоюза выступили против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине
В ЕС не поддержали идею передать Украине прибыль с активов РФ
Несколько стран ЕС не поддерживают идею передать Украине прибыль с активов России / Others
6 декабря 2023 г.

Предложение председательствующей в Совете ЕС Испании обсуждалось на встрече представителей Евросоюза 5 декабря, пишет Politico.

По оценкам испанской стороны, прибыль от резервов российского Центробанка, замороженных в странах ЕС, может принести Украине €15–17 млрд к 2027 году. Однако европейские чиновники считают, что Киеву «потребуются месяцы и, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги». Также им непонятно, как Мадрид рассчитал эти цифры.

«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги», — указано в материале.

Как писал TRT на русском, страны Запада с начала войны РФ против Украины заморозили активы Банка России и других кредитных организаций, а также активы и счета бизнесменов на сумму свыше $300 млрд.

В Евросоюзе и Японии заморожены российские суверенные активы на сумму свыше $8 млрд, уточнила спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.

По ее словам, с «нравственной и моральной точки зрения», эти деньги следует направить на восстановление Украины. Однако с юридической точкой зрения есть проблемы. Прицкер уточнила, что специалисты Минфина США работают над поиском юридических оснований для использования замороженных российских активов и их дальнейшей передачи Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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