Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян встретились в Москве на полях Совета министров иностранных дел Прикаспийских стран. Политики обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и региональным процессам, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Главы МИД обсудили планы, касающиеся развития транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, отметили важность ускорения работ по созданию новой транспортной связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной республикой через территорию Ирана», — говорится в сообщении министерства.

Байрамов также рассказал иранскому коллеге о перспективах мирного процесса между Баку и Ереваном, а также указал на препятствия и задержки со стороны Армении в этом направлении.

«Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что попытки милитаризации Армении представляют риски для мира и стабильности на Южном Кавказе», — уточнили в МИД республики.