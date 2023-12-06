Израиль объявил, что аннулирует вид на жительство координатора ООН по гуманитарным вопросам Линн Гастингс. Причиной израильский МИД назвал позицию дипломата в отношении нападения движения ХАМАС 7 октября.

Решение министерства последовало после того, как 4 декабря Гастингс заявила, что условий, необходимых для доставки помощи населению Газы, не существует.

«Вскоре [в Газе] развернется еще более адский сценарий, на который гуманитарные организации, возможно, никак не смогут отреагировать», — заявила координатор ООН. — «В Газе нигде не безопасно, и идти больше некуда».

Глава МИД Израиля Эли Коэн написал, что тот кто не осудил ХАМАС, но осуждает Израиль, не может служить в ООН и не может въехать в Израиль.

Министр также обвинил ООН в «‎предвзятости»‎. Это произошло на фоне растущей критики со стороны всемирной организации из-за военных действий Израиля в Газе, в результате которых погибли более 16 тыс. палестинцев.

Израиль возобновил свое военное наступление 1 декабря, сосредоточившись на юге Газы, после окончания недельной гуманитарной паузы с ХАМАС.