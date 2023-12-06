ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН
Министр иностранных дел Израиля обвинил всемирную организацию в «предвзятости» и аннулировал визу представителя ООН по гуманитарным вопросам Линн Гастингс
Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН
фото АА / Photo: AA Archive
6 декабря 2023 г.

Израиль объявил, что аннулирует вид на жительство координатора ООН по гуманитарным вопросам Линн Гастингс. Причиной израильский МИД назвал позицию дипломата в отношении нападения движения ХАМАС 7 октября.

Решение министерства последовало после того, как 4 декабря Гастингс заявила, что условий, необходимых для доставки помощи населению Газы, не существует.

«Вскоре [в Газе] развернется еще более адский сценарий, на который гуманитарные организации, возможно, никак не смогут отреагировать», — заявила координатор ООН. — «В Газе нигде не безопасно, и идти больше некуда».

Глава МИД Израиля Эли Коэн написал, что тот кто не осудил ХАМАС, но осуждает Израиль, не может служить в ООН и не может въехать в Израиль.

Министр также обвинил ООН в «‎предвзятости»‎. Это произошло на фоне растущей критики со стороны всемирной организации из-за военных действий Израиля в Газе, в результате которых погибли более 16 тыс. палестинцев.

Израиль возобновил свое военное наступление 1 декабря, сосредоточившись на юге Газы, после окончания недельной гуманитарной паузы с ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us