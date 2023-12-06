В Абу-Даби прошли переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, говорится на сайте Кремля.

«Объединённые Арабские Эмираты — главный торговый партнёр России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности», — сказал Путин.

Он отметил, что сегодня реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере, а также идет сотрудничество по линии «ОПЕК +».

«И конечно, придаём должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России — 900 тысяч с небольшим — посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма», — подчеркнул Путин.

«Счастлив видеть вас снова»,— сказал Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян Путину в начале переговоров.

Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудят двусторонние отношения между странами, а также израильско-палестинский конфликт.

Ожидается, что президент России посетит в среду две страны Ближнего Востока — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.