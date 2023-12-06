ПОЛИТИКА
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МИД Турции осудил незаконные планы Израиля по созданию поселений
В ведомстве назвали совершенно неприемлемым, что Израиль одобрил план строительства примерно 1800 единиц жилья в Восточном Иерусалиме
МИД Турции осудил незаконные планы Израиля по созданию поселений
Фото: AA / Others
6 декабря 2023 г.

Министерство иностранных дел Турции осудило расширение Израилем своей политики по созданию незаконных поселений на оккупированной палестинской территории, продолжая при этом нападать на мирное население в секторе Газа.

«Мы решительно осуждаем расширение незаконных поселений израильскими властями на оккупированных палестинских территориях в ситуации, когда Израиль продолжает свои варварские нападения на гражданское население в секторе Газа», — заявили в МИД.

Согласно заявлению, «совершенно неприемлемо, что Израиль одобрил план строительства примерно 1800 единиц жилья на площади 186 акров в Восточном Иерусалиме».

«Террор и насилие, к которым прибегают израильские силы безопасности и поселенцы в отношении палестинцев на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим, являются конкретными примерами стратегии Израиля по запугиванию палестинского народа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «экспансионистский менталитет Израиля серьезно подрывает основу для постоянного мира и добавляет новые нарушения международного права»

Как писал TRT на русском, правительство Израиля пытается воспользоваться ситуацией вокруг своего вторжения в сектор Газа для того, чтобы расширить поселенческую активность в оккупированном Восточном Иерусалиме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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