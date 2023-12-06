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Израиль вынуждает жителей Газы направляться к египетскому КПП Рафах
Израильская армия требует от палестинцев в Газе, которые уже покинули свои дома, двигаться в определенном направлении, заявили в МИД Палестины
Израиль вынуждает жителей Газы направляться к египетскому КПП Рафах
Фото: AA / Others
6 декабря 2023 г.

Израильские власти ограничивают передвижение жителей сектора Газа и вынуждают палестинцев направляться в сторону контрольно-пропускного пункта (КПП) Рафах на границе с Египтом. Об этом заявило Министерство иностранных дел Палестины.

«Израиль требует от палестинцев в Газе, которые уже покинули свои дома, двигаться в определенном направлении, ограничивает их в передвижении и вынуждает идти в сторону КПП “Рафах” на египетской границе», — сообщили в ведомстве.

Согласно заявлению, Израиль «начинает осознавать, что время, отведенное ему на войну при поддержке ряда стран, истекает, поэтому израильские власти стремятся загнать жителей Газы в сторону КПП Рафах».

Израиль, как отметили в МИД Палестины, «превращает сектор Газа в руины, непригодные для жизни, и всеми силами вынуждает население покинуть его». «Только таким жестоким образом Израиль сможет объявить, что достиг своих целей», — считают в министерстве.

Несмотря на формальное провозглашение Израилем территории вокруг КПП Рафах безопасной для мирных жителей, этот район неоднократно подвергался ударам со стороны израильских сил. Как писал TRT на русском, 1 декабря четыре человека стали жертвами атаки на дом в центре города Рафах, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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