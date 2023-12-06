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Президент Турции поздравил главу Кыргызстана с днем рождения
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, отношения двух стран основаны на общих исторических и культурных корнях братских народов
Президент Турции поздравил главу Кыргызстана с днем рождения
Фото: AA / Others
6 декабря 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном послании поздравил своего кыргызского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения.

«От имени народа Турецкой Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего», — говорится в сообщении послания Эрдогана, текст которого приводит агентство Анадолу.

Турецкий лидер выразил удовлетворение укреплением «глубоких и многогранных отношений» Турции с Кыргызстаном, которые он охарактеризовал как «основанные на общих исторических и культурных корнях братских народов».

Эрдоган также выразил уверенность, что стратегическое сотрудничество между двумя странами, как двустороннее, так и многостороннее, а также на региональном уровне, будет и дальше углубляться.

«Пользуясь случаем, желаю вам счастья, а также процветания и дальнейшего прогресса дружественному и братскому кыргызскому народу», — говорится в заявлении президента Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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