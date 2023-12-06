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Израиль за 10 дней выпустил по сектору Газа более 100 000 артиллерийских снарядов
Израильская армия заявила, что начиная с 27 октября она выстрелила по сектору Газа более 100 000 артиллерийских снарядов. В своем заявлении военные сообщили, что артиллерия играет «центральную роль» в наступательных операциях, поскольку она «обеспечивает интенсивное огневое прикрытие сил, участвующих в наземной операции в секторе Газа». #Палестина #секторГаза #армияИзраиля #атаки #удары #артиллерия #обстрелы #Израиль
Израиль за 10 дней выпустил по сектору Газа более 100 000 артиллерийских снарядов / Others
6 декабря 2023 г.
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