Израиль за 10 дней выпустил по сектору Газа более 100 000 артиллерийских снарядов

Израильская армия заявила, что начиная с 27 октября она выстрелила по сектору Газа более 100 000 артиллерийских снарядов. В своем заявлении военные сообщили, что артиллерия играет «центральную роль» в наступательных операциях, поскольку она «обеспечивает интенсивное огневое прикрытие сил, участвующих в наземной операции в секторе Газа». #Палестина #секторГаза #армияИзраиля #атаки #удары #артиллерия #обстрелы #Израиль