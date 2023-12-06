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РФ в ООН: Запад в упор не видит гуманитарную катастрофу в Газе
По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН, сектор Газа превратился в кладбище для детей
РФ в ООН: Запад в упор не видит гуманитарную катастрофу в Газе
Фото: AA / Others
6 декабря 2023 г.

Западные страны в упор не видят гуманитарной катастрофы в Газе, предпочитая собирать встречи СБ ООН по другим вопросам. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании всемирной организации, посвященном ситуации в Украине.

«Им [Западу] важно любыми уловками поддерживать украинскую тему в Совете Безопасности на плаву. А для этого надо время от времени собирать нас в этом зале. Даже если это выглядит цинично на фоне того, что эти самые страны в упор по-прежнему не видят разворачивающуюся настоящую гуманитарную катастрофу, вызванную действиями Израиля в секторе Газа», — цитирует его агентство ТАСС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, напомнил российский дипломат, что сектор Газа превратился в кладбище для детей.

«Однако это, по извращенной логике западных стран, не повод для обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН, поскольку невыгодно в геополитическом плане и представляет в неблагоприятном свете их стратегического союзника», — сказал Полянский.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

Кроме того, 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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